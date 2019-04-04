В актерском составе фильма Marvel "Черная вдова" пополнение

Новости культуры: Звезда фильма "Фаворитка" Рэйчел Вайс ведёт переговоры со студией Marvel, в то время как Дэвид Харбор, играющий шерифа Хоппера в "Очень странных делах", уже числится в касте кинокомикса.

Дэвиду Харбору предстоит насыщенный год: уже через неделю он представит перезагрузку культового кинокомикса "Хеллбой", а летом начнёт продвигать третий сезон "Очень странных дел" вместе с остальными актёрами шоу. После двух этих премьер он отправится на съёмки фильма "Чёрная Вдова", где составит компанию Скарлетт Йоханссон и утверждённой на второстепенную роль Флоренс Пью. Какую роль отвели для Харбора, пока не сообщается.

К актёрскому составу также может присоединиться Рэйчел Вайс, получившая в этом году номинацию на премию "Оскар" за фильм "Фаворитка". По данным Variety, и актриса, и студия заинтересованы в том, чтобы она сыграла в "Чёрной Вдове", но переговоры всё ещё ведутся. Представители Marvel воздержались от комментариев, а с командой Рэйчел изданию связаться не удалось.

Сюжет фильма держится в секрете. Пока известно лишь, что сольный фильм о Чёрной вдове покажет, как Наташа Романофф проходила обучение в КГБ и работала шпионкой, прежде чем стать агентом ЩИТа. Режиссёрское кресло проекта заняла Кейт Шортланд, австралийская постановщица, ответственная за ленты "Берлинский синдром" и "Эрудиция". Над сценарием работают Нед Бенсон и Жак Шиффер. Премьера "Чёрной Вдовы" намечена на 2020 год.