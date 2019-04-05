Новый совет Госкомтелерадио "перевозглавил" предыдущий председатель

Новости культуры: Новый состав общественного совета избрал председателем Александра Човгана, который и ранее занимал эту должность в Госкомтелерадио.

Сегодня, 5 апреля 2019 года, члены учредительного собрания по формированию нового состава общественного совета при Госкомтелерадио Украины избрали новый состав совета. В него вошли 18 членов.

Общественный совет принял план работы на 2019 год, обсудил проекты постановлений КМУ "Некоторые вопросы формирования и реализации государственной политики в сфере обеспечения доступа к публичной информации", "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 13 июля 2011 №740" (по уменьшению размера предельных норм расходов на копирование или печать документов, предоставляемых по запросу на информацию, и введение возмещения расходов на сканирование таких документов) и другие.

Общественный совет не поддержал предложение Комитета по уменьшению размера предельных норм расходов на копирование, единогласно проголосовав за предложение Екатерины Кулину, которая отметила, что нормы завышены.