Стало известно, когда пятый сезон "Лучше звоните Солу" выйдет в эфир

Новости культуры: Пятый сезон сериала "Лучше звоните Солу" (Better Call Saul) выйдет в эфир не раньше 2020 года.

Плохая новость для поклонников "Лучше звоните Солу": приквел "Во все тяжкие", который уже давно превратился во вполне самостоятельный и по-настоящему качественный сериал, задерживается с выходом 5 сезона.

В последний раз за постепенным превращением Джимми МакГилла в Сола Гудмана мы наблюдали еще в октябре прошлого, 2018 года в финале 4 сезона – и вот теперь стало известно, что возвращения героя на экран придется подождать. Новый, 5-й по счету сезон "Лучше звоните Солу" стартует в эфире AMC только в следующем, 2020 году. Информацию подтвердила глава AMC Сара Барнетт.

Поклонникам "Лучше звоните Солу" длительные перерывы, впрочем, не в новинку: если 2 сезон вышел спустя год после премьеры 1, то 3 сезона пришлось ждать 14 месяцев, а 4 – уже 16 месяцев. Да, возможно, кого-то такое ожидание и раздражает, но, в конечном счете, это всё еще лучше, чем то, через что пришлось пройти поклонникам "Игры престолов".

Пока поклонники "Лучше звоните Солу" ждут 5 сезона, один из создателей и исполнительный продюсер сериала Винс Гиллиган занят другим, "побочным" проектом – таинственным фильмом по "Во все тяжкие", который, по слухам, станет продолжением сериала и вновь объединит Брайана Крэнстона и Аарона Пола (правда, пока совершенно непонятно, в каком качестве герои вернутся в сюжет).