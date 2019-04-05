Новый "Терминатор": появились первые кадры с шестой части культового фильма

Ни Джонатан Мостоу, ни МакДжи, ни Алан Тейлор не смогли создать фильмы, которые зрители полюбили бы так же, как две первые части франшизы. Однако постановщик ленты "Терминатор: Тёмная судьба" заявил, что его картина - прямое продолжение "Судного дня", и показал её первые кадры.
В этот четверг на CinemaCon создатели нового "Терминатора" впервые представили зрителям первые шесть кадров будущего фильма. Поклонникам представили Арнольда Шварценеггера, Линду Хэмилтон, вернувшуюся к образу Сары Коннор спустя 28 лет со дня выхода "Терминатора: Судного дня", Маккензи Дэвис и других актёров. Судя по данным западных СМИ, чьи представители были на показе, в сюжете будут задействованы сразу несколько роботов.
Кадры с фильма
Кадры с фильма
Над созданием проекта работал и Джеймс Кэмерон, который покинул режиссёрский пост франшизы ещё в 1991 году. Его присутствие, участие прежних актёров и крепкий сценарий внушили постановщику "Тёмной судьбы" Тиму Миллеру ("Дэдпул"), что в этот раз зрители не останутся разочарованными: "Мне кажется, что новый "Терминатор" - достойный наследник культового фильма Кэмерона". Его слова подтвердила и Линда Хэмилтон, которая призналась, что после стольких лет и предложений вновь сыграть Сару Коннор только сценарий "Тёмной судьбы" и актёрский состав помогли ей, наконец, согласиться. "Такое случается раз или два за всю жизнь, и от подобной возможности не отказываются", - заключила актриса.