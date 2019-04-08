Анджелина Джоли сыграет в новой киноленте от Marvel

Новости культуры: Звезда фильмов "Мистер и миссис Смит" и "Лара Крофт: расхитительница гробниц" снова будет радовать поклонников своей актерской игрой.

43-летняя Анджелина Джоли получила супергеройскую роль в новом фильме от Marvel.

В конце марта сеть взбудоражила новость о том, что Анджелина Джоли ведет переговоры с представителями вселенной Marvel. Это изрядно позабавило ее поклонников, ведь пауза в ее голливудской жизни продолжалась довольно долго. На днях издание Comicbook Marvel сообщило, что переговоры актрисы и создателей фильмов завершились положительно.

Как отмечается в источнике, 43-летняя Анджелина Джоли получила роль женщины-супергероя в новом фильме от Marvel "Вечные" (The Eternals). Режиссером фильма выступит Хлоя Чжао, а сценарий к кинокартине пишут Мэттью и Райан Фирпо.

Приблизительная дата выхода ленты – 2021 год.