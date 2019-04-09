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Ушел из жизни знаменитый американский актер

Ушел из жизни знаменитый американский актер
09:49 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости культуры: Кассел за свою долгую карьеру сыграл почти в 200 фильмах и считался одним из лучших актеров второго плана.

В воскресенье, 7 апреля, в возрасте 84 лет скончался голливудский актер Сеймур Кассел. Он ушел из жизни в Лос-Анджелесе. Причиной смерти стали осложнения, вызванные болезнью Альцгеймера.

Сеймур Кассел родился 22 января 1935 года в Детройте, штат Мичиган. Его родители занимались собственным бизнес. Отец был владельцем ночного клуба, а мать выступала в этом заведении. В кино Сеймур попал благодаря своему другу, режиссеру Джону Кассаветису. Тот пригласил Кассела на эпизодическую роль в фильме "Тени" в 1958 году, а затем стал снимать в остальных своих работах. Вскоре к нему подтянулись и другие режиссеры, желавшие увидеть в своей ленте талантливого актера. Впоследствии он снялся еще в нескольких фильмах режиссера. За роль в его фильме "Лица" Кассел был номинирован на премию "Оскар". 

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Наибольшей популярностью пользовались следующие картины с участием Кассела: "Убийство китайского букмекера", "Последний магнат", "Конвой", "Бестселлер", "Дик Трейси", "Непристойное предложение".

Личная жизнь Сеймура Кассела, в отличие от карьеры, сложилась менее удачно. В 1964 год он женился на Элизабет Диринг. Она родила ему двоих детей. Но в 1983 году пара развелась.

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