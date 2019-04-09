Ушел из жизни Народный артист Украины Петр Бенюк

Новости культуры: 9 апреля умер известный актер Петр Бенюк, который за годы своей карьеры получил престижное звание Народного артиста Украины.

На время смерти ему было 73 года.

Информацию о смерти известного актера распространили представители Национального драматического театра имени Марии Заньковецкой во Львове. Пока причин смерти Петра Бенюка не разглашают.

"Сегодня из жизни ушел выдающийся актер театра и кино, народный артист Украины Петр Бенюк. Всю жизнь он посвятил творчеству. Армия его фанатов не покидала своего кумира никогда. Его талант был настоящим украшением Национального театра имени Марии Заньковецкой", – сообщили представители театра.

Биография актера

Родился Петр Бенюк 4 марта 1946 года в поселке Битков, что в Ивано-Франковской области. Он был не единственным ребенком в семье: рос известный украинец с родным братом Богданом, который тоже избрал актерскую карьеру и появился в десятках отечественных фильмов.

Как и брат, образование Петр Бенюк получил в Киевском государственном институте театрального искусства имени Ивана Карпенко-Карого. После завершения обучения актер устроился на работу во Львовский национальный академический драмтеатр им. Заньковецкой.

Но не только работа в театре захватывала Петра Бенюка. Актер появился в фильмах "Голод-33", "Тарас Шевченко Завещание", "Преступление со многими неизвестными", "Вперед, за сокровищами гетмана", "Кому вверх, кому вниз", "Зарево", сериале "Роксолана. Любимая жена Халифа" и др. В 1996 году Петр Бенюк получил звание Народный артист Украины. Кроме этого, он был награжден орденом "За заслуги" ІІІ степени.