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Netflix выпустил трейлер нового хоррор-сериала с Умой Турман

Netflix выпустил трейлер нового хоррор-сериала с Умой Турман
17:11 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Facebook

Новости культуры: Голливудские звезды подхватили волну мейнстрима, которая касается съемок в проектах в жанре ужасов.

48-летняя голливудская актриса Ума Турман дебютировала в сериале в жанре ужасов. Вскоре состоится премьера первых эпизодов ожидаемой ленты "Покои" (Chambers).

Так, недавно в прокат вышла лента с Николь Кидман "Время возмездия", закончился показ картины с Сандрой Буллок в главной роли под названием "Птичий короб", а теперь еще одна знаменитость поддалась соблазну и согласилась на одну из главных ролей в сериале-хорроре. 

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Первый трейлер к много эпизодической ленте появился на YouTube-канале компании Netflix. Стоит добавить, что премьера состоится совсем скоро – 26 апреля.

В центре сюжета стоит героиня Саша, которой в свое время сделали пересадку сердца. В дополнение с донорским органом девушка получила удивительную способность – она видела мир глазами покойника. В сериале "Покои" Ума Турман сыграет мать девушки, сердце которой пересадили Саше.

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Фильмы, Кино, Ума Турман, Знаменитости, Трейлер, Смотреть, Netflix.
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