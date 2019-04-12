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Шон Эстин снимется в новом эпизоде "Бруклин 9-9"

Шон Эстин снимется в новом эпизоде "Бруклин 9-9"
10:38 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: Instagram

Новости культуры: В грядущем эпизоде текущего сезона "Бруклин 9-9" навестит звезда "Властелина колец" и "Очень странных дел" Шон Остин.

Сериал "Бруклин 9-9", отмененный каналом FOX, но позже спасенный NBC, теперь не только не собирается заканчиваться, но и вообще, похоже, чувствует себя живее всех живых – и заодно обзаводится звездными "гостями".

Шон появится в эпизоде, который выйдет в эфир 25 апреля под названием Ticking Clocks ("Тикающие часы"). Джейку (Энди Сэмберг) и его коллегам предстоит непростая задача – выследить неуловимого хакера, который взломал серверы полицейского участка, и Остин сыграет сержанта подразделения полиции по борьбе с киберпреступниками, участвующего в расследовании. 

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Интересно, что Шон Остин – большой поклонник "Бруклин 9-9". В мае прошлого года, когда FOX закрыл сериал, актер активно поддерживал кампанию в соцсетях, призывающую другие каналы "спасти" проект. "Я не хочу, чтобы "Бруклин 9-9" вот так закрыли. Я люблю этих людей, они заслужили право на финальный сезон. Я с ними не знаком, я никак не связан с этим сериалом, я просто его фанат", – писал в то время Остин.

Текущий 6 сезон "Бруклин 9-9" подойдет к концу после 18 эпизодов в эфире, однако прощаться с персонажами сериала, к счастью, у его поклонников нет нужды: в феврале стало известно, что NBC официально продлил проект еще на один, 7-й по счету сезон.

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Фильмы, Кино, Властелин колец, Смотреть, Бруклин 9-9, Шон Эстин.
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