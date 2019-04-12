Официально: Disney подтвердила, что Том Хиддлстон снимется в сериале о Локи

Новости культуры: В январе этого года стало известно, что сериал о Локи для стримингового сервиса Disney+ раскроет предысторию любимого злодея Marvel.

Однако эта новость заставила поклонников заволноваться из-за предположений, что героя сыграет юный актер, а самому Хиддлстону отведут лишь роль рассказчика. Вчера студия Disney успокоила фанатов и подтвердила, что звезда "Мстителей" все-таки снимется в одном из трех анонсированных сериалов.

Во время недавней презентации глава Marvel Studios Кевин Файги представил три сериала, которые будут транслироваться на будущей стриминговой платформе Disney+. Речь шла о шоу про Зимнего Солдата и Сокола, про Алую Ведьму и Вижна, а также о самом ожидаемом сериале, посвященном все еще главному и любимому злодею киновселенной - Локи. В Twitter-аккаунте студия подтвердила, что актеры вернутся к своим ролям, хотя когда именно это произойдет - все еще точно неизвестно. "Это будут как новые истории, так и продолжение предыдущих. Все, что будет происходить в сериалах, в будущем отразится и на киновселенной", - заявил Файги, подтвердив, что фильмы и шоу будут взаимосвязаны.

Что примечательно, он не упомянул о сериале, посвященном Клинту Бартону (он же Соколиный глаз), хотя новости о том, что персонаж получит свое мини-шоу, появились еще в эту среду. По словам продюсера, первыми на экранах появятся Сокол и Зимний Солдат, а остальные персонажи последуют за ними немного позже. "Эти шоу будут на том же уровне качества, какое зрители ждут от фильмов по киновселенной Marvel", - пообещал Файги.