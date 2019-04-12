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Пятница, 12.04.2019
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На заслуженный отдых: глава Disney решил уйти в отставку
На заслуженный отдых: глава Disney решил уйти в отставку

На заслуженный отдых: глава Disney решил уйти в отставку

На заслуженный отдых: глава Disney решил уйти в отставку
20:57 Сегодня Телеграф showdream.org

Новости культуры: О своем уходе в отставку объявил глава компании Walt Disney Company Роберт Айгер.

Он рассказал, что сделает это в 2021 году, когда срок его контракта истечет.

Айгер заявил, что на этот раз все серьезно и он решительно настроен, чтобы покинуть пост руководителя компании через два года. Информацией об этом, по данным телеканала CNBS, он поделился во время презентации на дне инвесторов Disney.

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Пост главы компании Айгер занимает с октября 2005 года. Он дважды продлевал контракт. В первый раз это случилось в 2018 году. Затем он решил поработать до 2021 года.

По словам Айгера, он уже поставил компанию в известность. Теперь Disney будет искать ему замену.

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Дисней, Роберт Айгер, Walt Disney Company.
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