На заслуженный отдых: глава Disney решил уйти в отставку

Новости культуры: О своем уходе в отставку объявил глава компании Walt Disney Company Роберт Айгер.

Он рассказал, что сделает это в 2021 году, когда срок его контракта истечет.

Айгер заявил, что на этот раз все серьезно и он решительно настроен, чтобы покинуть пост руководителя компании через два года. Информацией об этом, по данным телеканала CNBS, он поделился во время презентации на дне инвесторов Disney.

Пост главы компании Айгер занимает с октября 2005 года. Он дважды продлевал контракт. В первый раз это случилось в 2018 году. Затем он решил поработать до 2021 года.

По словам Айгера, он уже поставил компанию в известность. Теперь Disney будет искать ему замену.