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Компания Disney открывает подписку на собственный сервис
Компания Disney открывает подписку на собственный сервис

Компания Disney открывает подписку на собственный сервис

Компания Disney открывает подписку на собственный сервис
13:09 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости культуры: Представители одной из самых популярных кинокомпаний мира сообщили радостную новость для любителей творений от Walt Disney.

Вскоре организация откроет доступ к сервису Disney Plus за доступную оплату.

О стремительном развитии Disney представители масштабной организации сообщили в начале февраля. Тогда стало известно, что компания намерена вложить 500 миллионов долларов в производство контента для своего потокового сервиса. А на днях на сайте издания The Verge сообщили о том, что улучшения скоро станут доступными.

На стриминговом сервисе Disney Plus, который можно будет подсоединить к мобильным телефонам, смарт-телевизорам и таким устройствам как игровые приставки, будет представлено немало новинок от компании.

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В свободном доступе будут мультфильмы, кинокартины, творения от Pixar, ленты Marvel Studios, National Geographic, а также новые проекты от Disney. Такое удовольствие обойдется в 6,99 доллара/месяц или 70 долларов/год. Получить подписку можно будет уже в ноябре 2019 года.

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Дисней, Walt Disney, Кинокомпания, Disney Plus.
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