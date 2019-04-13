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"Звездные войны 9": первый тизер и официальное название фильма (Видео)

"Звездные войны 9": первый тизер и официальное название фильма (Видео)
21:14 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новости культуры: Долгожданная фантастическая лента "Звездные войны" IX эпизод получила свое официальное название.

Теперь студия Disney ознаменовала ее как "Звездные войны: Восхождение Скайвокера" (Star Wars: The Rise of Skywalker). Мировая премьера фильма состоится 20 декабря 2019 года.

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Об официальном названии фильма разработчики сообщили на мероприятии Star Wars Celebration в Чикаго, трансляция которого опубликована на YouTube-канале Star Wars. Также, впервые был представлен новый тизер к фильму, который сразу же появился в сети. Всего лишь за несколько часов его посмотрели почти полмиллиона раз.

В первом двухминутном тизере фанаты космо-оперы увидели, как одна из главных героинь, Рей (Дейзи Ридли), бежит по пустыне со световым мечом, соревнуясь с неизвестным противником. Вероятно, это может быть Кайло Рен (Адам Драйвер), который руководит истребителем. Также в тизере присутствует принцесса Лея, роль которой исполнила покойная Кэрри Фишер, робот C-3PO и многие другие.

Настоящим сюрпризом для поклонников "Звездных войн" стало появление Билли Ди Уильямс в роли Лендо Калриссиан, который ранее снимался в оригинальной трилогии (V и VI эпизодах). А также в конце тизера фанаты могут услышать таинственный смех Императора Палпатина (Ен Макдермид), который по сюжету должен был погибнуть еще в VI эпизоде саги "Звездных войн". В конце ролика звучит знаменитая фраза Люка Скайуокера из предыдущей части саги: "Никто не ушел навсегда".

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Режиссером нового фильма "Звездные войны" IX эпизод стал Джей Джей Абрамс, снявший также фильм "Звездные войны: Пробуждение силы" и ставший исполнительным продюсером картины "Звездные войны: Последние джедаи". Создатели нового эпизода дополнительно сообщили, что после премьеры фильма у них больше нет планов относительно продолжения саги. Как долго продлится пауза в съемочном процессе – пока неизвестно.

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Фильм, Звездные войны, Кинематограф, Тизер, Звездные войны 9.
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