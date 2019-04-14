Актеры "Игры престолов" - что о них известно

Сериал создан по мотивам цикла романов "Песнь льда и пламени" писателя Джорджа Мартина. На сегодня отснято 7 сезонов. Премьеру финального 8 сезона представители HBO запланировали на 14 апреля. Мы подготовили для Вас биографии актеров сериала.