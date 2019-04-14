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Рейтинг богатейших семей в "Игре престолов"

Рейтинг богатейших семей в "Игре престолов"
18:01 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новости культуры: Bloomberg c помощью экспертов попытался оценить состояние богатейших домов Вестероса.

Дать точный денежный эквивалент богатства эксперты затруднились, однако пришли к выводу, что самый дорогой актив сериала - это боевые драконы.

Агентство Bloomberg с помощью фанатов "Игры престолов" составило рейтинг богатейших семей сериала. Оценка проводилась исходя из имущественных приобретений кланов на протяжении семи сезонов.

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Первое место занял дом Таргариенов и его правительница - Дейнерис Таргариен. Ей принадлежит самый дорогой актив во всем сериале - боевые драконы. Эксперты Bloomberg затруднились в определении точного денежного эквивалента их стоимости.

Управляющий директор консалтинговой компании Valuation Research Corporation Стив Шульц предположил, что в этом случае допустимы два метода. Один исходит из оценки стоимости содержания и обучения драконов. Другой метод основан на оценке стоимости того имущества, которое может быть награблено с применением такой боевой единицы, как дракон.

Bloomberg, в свою очередь, обращает внимание на то, что в одной из серий Дейнерис согласилась обменять одного из детенышей драконов на 8 тыс. воинов-рабов в полной экипировке и 5 тыс. воинов, еще не прошедших обучение. Использование данных об этой сделке затруднено тем, что по ее итогам Дейнерис приказала драконам сжечь работорговцев и получила войско без обмена, передает РБК.

Также богатство дома Таргариенов определяется контролем на крепостью Кастерли-Рок и островом Драконий Камень, где сконцентрированы большие запасы "драконьего стекла" - обсидиана.

Вслед за Таргариенами идет семейство Ланнистеров. В начале сериала это был богатейший дом Вестероса. Однако они потеряли первое место в списке из-за нескольких поражений и потери Кастерли-Рока, где находился их главный актив - золотые рудники. В числе преимуществ Ланнистеров, сохранившихся к седьмому сезону, - возможность получения кредитов от Железного банка и контроль над торговыми путями.

На третьем месте стоит Дом Арренов. Он контролирует Долину, которая благодаря естественному географическому положению в горах остается неприступна для войск остальных семейств. Безопасность земель Арренов позволяет людям под его контролем сконцентрироваться на ведении сельского хозяйства и торговли, не отвлекаясь на военные действия.

Дом Старков занимает четвертую строчку рейтинга. Ему принадлежат обширные северные земли. Они малонаселенны и бесплодны, однако там можно найти большие объемы ценных ресурсов (Bloomberg сравнивает земли Старков с Сибирью). Несмотря на затяжное участие в войне, Старки все еще имеют доступ к древесине, дичи и прочим природным ресурсам.

Кладбище персонажей из "Игры престолов" в Австралии (Фото)

На пятом месте находится дом Грейджой, чьи основные владения находятся на островах. Их основное преимущество - большой флот, рост которого на протяжении сериала свидетельствует о сохранении экономических ресурсов. Вслед за ним располагаются дом Мартелл, дом Талли и дом Баратеон. Больше всех от войны в Вестеросе потерял дом Тайрелл, опустившийся к началу восьмого сезона со второй на последнюю, девятую строчку рейтинга. Причиной этого стало нападение Ланнистеров на столицу Тайреллов - Хайгарден и полный захват всех активов.

Напомним, заключительный сезон сериала "Игра престолов" выйдет на экраны 14 апреля.

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Семья, Рейтинг, Сериал, Игра престолов, Game of Thrones.
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