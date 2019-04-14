Внимание, замена: как меняли актеров в "Игре престолов" в течение сезонов

Новости культуры: Все так привыкли к персонажам нескольких последних сезонов сериала "Игра престолов", что уже совсем забыли, как они выглядели в первых эпизодах.

А все дело не во внешности, а в замене самого актерского состава героев.

В воскресенье, 14 апреля 2019 года, телеканал HBO покажет первую серию финального 8 сезона "Игры престолов". Поклонники с восторгом ждут премьеру, выдвигая свои догадки, каким будет сюжет.

В целом съемки популярной саги "Игра престолов" растянулись на долгие 8 лет. За это время немало голливудских актеров меняли свои приоритеты и планы на сериал, а кому-то совсем не подходила их роль. В Bright Side показали, как в разные годы выглядели актеры в роли одного и того же героя.

Даарио Нахарис

Ед Скрейн / Михиль Хейсман

В третьем сезоне роль любовника Дейнерис Таргариен сыграл британский актер Эд Скрейн. Начиная с 4-го сезона, эту роль сыграл другой актер – Михиль Хейсман. Официальная причина, по которой Скрейн оставил сериал, это то, что он был слишком занят съемками "The Transporter Refueled". Но сам деле Эдвард утверждает, что он не оставлял шоу – это было "закулисным решением".

Берик Дондаррион

Девид Майкл Скотт / Ричард Дормер

Австралийский актер Дэвид Майкл Скотт сыграл роль Берика в одной сцене в первом сезоне. Позже, в третьем сезоне, его заменил Ричард Дормер. Официальной причины смены актеров не было.

Триглазый Ворон

Струан Роджер / Макс фон Сюдов

Роль трехглазого Ворона впервые сыграл Струан Роджер, но его никогда не показывали близко. В 5 сезоне, номинант на премию "Оскар" Макс фон Сюдов занял его место и решение было абсолютно поддержано фанатами.

Томмен Баратеон

Каллум Уоррен / Дин-Чарльз Чепмен

В первых 2 сезонах сын Серсеи Ланнистер играл Каллум Уоррен. Когда его роль была расширена в 4 и 5 сезоне создатели шоу решили сменить мальчика на более зрелого и опытного актера. Их выбор пал на Дина-Чарльза Чепмена (сыгравшего Мартина Ланнистера в третьем сезоне!).

Селиса Баратеон

Сара МакКивер / Тара Фицджеральд

Мы видели Сару Маккивер, как жену Станниса Баратеона в одиночной сцене 2 сезона. Позже, когда Селис "продвинули" к основному актерскому составу, актриса была заменена на Тару Фицджеральд.

Дикон Тарли

Фредди Стром / Том Хоппер

Роль Дикона в 6 сезоне играл Фредди Стром и планировалось, что роль так и будет его в дальнейшем. Однако, поскольку актер также снимался в киноленте "Time After Time", он должен был покинуть шоу. Вот как Том Хоппер стал лицом Дома Тарли.

Король Ночи

Ричард Брейк / Влодимир Фурдик

В 4 и 5 сезоне Короля Ночи играл Ричард Брейк. Начиная с шестого сезона, роль выполнял словацкий актер Владимир Фурдик. Причины смены актеров – неизвестны.

Мирцелла Баратеон

Эми Ричардсон / Нелл Тайгер Фри

Сначала роль Мирцеллы выполняла ирландская актриса Эми Ричардсон. Затем ее роль исчезла в сериале на протяжении двух сезонов. В 5 сезоне она вернулась, но роль дочери Роберта Баратеона выполняла уже совсем другая актриса -– Нелл Тайгер Фри из-за взросления самой героини сериала в книге.

Григор Клиган

Конан Стивенс / Иен Уайт / Хафор Жюлюс Бернсон

В течение всего сериала "Игра престолов" роль Григора Клигана выполняли 3 актера. В первом сезоне это был австралийский актер Конан Стивенс. Он оказался слишком "дорогим" и оставил "Игру престолов" для "Хоббита". В сезоне 2 его заменил каскадер Иен Уайт. А с 4-го сезона его сыграл профессиональный силовик Хафор Жюлюс Бернсон.