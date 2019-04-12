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Джордж Мартин намекнул на создание книги по мотивам сериала

Джордж Мартин намекнул на создание книги по мотивам сериала
13:15 Сегодня Телеграф realist.online telegraf.com.ua

Новости культуры: Писатель Джордж Мартин прокомментировал ход работ над новым произведением "Ветра зимы" в связи с популярным сериалом "Игра престолов".

На чистую воду писателя вывели журналисты зарубежного издания. "Он будет готов, когда будет готов. Могу сказать, что в последнее время все очень хорошо, так что постучите по дереву", - сказал писатель.

Говоря о сюжетной линии писатель намекнул, что хотел бы увидеть в сериале про Бессердечную, восставшая из мертвых Кейтлин Старк с перерезанным горлом вернулась отомстить всем врагам семьи. В книгах она возглавила Братство без знамен. По словам Мартина, в вышедшем на экраны сериале отсутствуют много важных моментов, вроде той же линии Бессердечной.

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"Если бы мы включали в сериал все, что было в книгах, то на экранах бы до сих пор шел первый сезон. Мы бы смотрели первый сезон восемь лет. Иногда трудно принять решение о том, что стоит вырезать, но таковы правила", - сказал писатель.

Напомним, финальный сезон "Игры престолов" стартует 14 апреля.

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Сериал, Книга, Игра престолов, Писатель, Сюжет, Автор, Издание, Джордж Мартин.
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