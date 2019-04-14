"Игра престолов": когда премьера финального сезона в Украине

Новости культуры: Фанаты со всего мира затаили дыхание в ожидании финального восьмого сезона знаменитого сериала "Игра престолов".

Премьера запланирована 14 апреля в 21:00, однако это в Соединенных Штатах Америки. Украинцы смогут увидеть первую серию 15 апреля в 4:00.

Также ориентировочная продолжительность первого эпизода 8 сезона будет около 54 минут. Премьера сериала состоится на телеканале HBO. Об этом сообщает британское издание Telegraph.

В новом сезоне будет всего 6 серий, которые расскажут о конечных событиях борьбы за Железный трон и войне с белыми ходаками во главе с Королем Ночи. Главные герои кинокартины уже рассказывали о чрезвычайной конфиденциальности сценариев сериала, а также о шокирующих сюжетных поворотах, ожидающих зрителей "Игры престолов".