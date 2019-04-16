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Премьеру первой серии "Игры престолов" посмотрели более 17 млн человек

Премьеру первой серии "Игры престолов" посмотрели более 17 млн человек
05:37 Сегодня Телеграф УНН Фото: Facebook

Новости культуры: Первую серию нового сезона "Игры престолов" в США посмотрело более 17 млн человек.

Премьеру первой серии заключительного сезона сериала "Игра престолов" (Game of Thrones), которая состоялась в воскресенье, посмотрели около 17,4 млн американских зрителей. Как в понедельник сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление телеканала HBO, этот показатель является рекордным для сериалов о средневековье в жанре фэнтези, передает УНН.

Кроме того, премьерный показ последнего сезона оказался самым упоминаемым в соцсетях за всю историю шоу: ему посвящено более 5 млн публикаций в Twitter за выходные.

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По данным исследовательской службы Nielsen, финал предыдущего сезона "Игры престолов" в 2017 году посмотрели 16,5 млн зрителей по HBO и в потоковом режиме в тот же день.

Телеканал HBO в воскресенье начал показ первой серии заключительного сезона сериала "Игра престолов". Восьмой сезон состоит из шести эпизодов.

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Сериал, Премьера, HBO, Игра престолов, Game of Thrones, 8 сезон.
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