Премьеру первой серии "Игры престолов" посмотрели более 17 млн человек

Новости культуры: Первую серию нового сезона "Игры престолов" в США посмотрело более 17 млн человек.

Премьеру первой серии заключительного сезона сериала "Игра престолов" (Game of Thrones), которая состоялась в воскресенье, посмотрели около 17,4 млн американских зрителей. Как в понедельник сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление телеканала HBO, этот показатель является рекордным для сериалов о средневековье в жанре фэнтези, передает УНН.

Кроме того, премьерный показ последнего сезона оказался самым упоминаемым в соцсетях за всю историю шоу: ему посвящено более 5 млн публикаций в Twitter за выходные.

По данным исследовательской службы Nielsen, финал предыдущего сезона "Игры престолов" в 2017 году посмотрели 16,5 млн зрителей по HBO и в потоковом режиме в тот же день.

Телеканал HBO в воскресенье начал показ первой серии заключительного сезона сериала "Игра престолов". Восьмой сезон состоит из шести эпизодов.