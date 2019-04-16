Сериал "Голубая кровь" продлили на 10 сезон

Новости культуры: Полицейская драма "Голубая кровь" рассказывает о семье из Нью-Йорка, сразу несколько поколений которой – полицейские.

Какие-то сериалы в 2019 году окончательно попрощаются со зрителями, а какие-то пополнят список "долгожителей" - в том числе и полицейская драма "Голубая кровь" (Blue Bloods) с Томом Селлеком, которую канал CBS официально продлил на 10-й сезон. Сам Селлек заключил новый контракт, по слухам, рассчитанный еще на несколько лет.

Том Селлек играет комиссара полиции Фрэнка Рейгана, патриарха семьи и главу полиции. Помогают ему отпрыски – детектив полиции Дэнни (Донни Уолберг), помощник окружного прокурора Эрин (Бриджет Мойнахэн) и Джейми (Уилл Эстес), от карьеры в сфере закона и порядка отказавшийся.

По словам представителей CBS, на протяжении 9 лет "Голубая кровь" еженедельно собирала у экранов свыше 13 миллионов зрителей – так что рейтинги процедурала, похоже, и не думают снижаться, чем многие другие полицейские и детективные сериалы похвастаться не могут. Финал 9 сезона "Голубой крови" вышел в эфир 12 апреля, следующий же, 10-й по счету сезон стартует грядущей осенью.