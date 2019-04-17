"Анонсированное" кино: Фильмы, которые мир так и не увидит на большом экране

Никогда невозможно предугадать, будет ли выпущенный кинофильм успешным, или же окажется настоящим провалом. Производство фильмов - это серьезный риск не только для самой киностудии, но и для всех причастных к съемкам. Сегодня мы хотели бы рассказать вам о фильмах, которые были анонсированы, но так и не вышли.