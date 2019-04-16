В цвете: редкие раскрашенные снимки Чарли Чаплина 1910-1930-х годов (Фото)

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Сэр "Чарли" Чаплин - английский комический актер, режиссер и композитор, который обрел славу в эпоху немого кино. Известность пришла к нему после короткометражного фильма "Бродяга", увидевшего свет в 1915 году. Этот фильм и сегодня считается знаковым в истории кинематографа. Гениальный актер прожил 88 лет, и 75 из них он посвятил искусству.
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