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Актеры из "Игры престолов" рассказали о реквизитах, которые взяли себе домой со съемок

Актеры из "Игры престолов" рассказали о реквизитах, которые взяли себе домой со съемок
10:44 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: Facebook

Новости культуры: Звезды "Игры престолов" рассказали, какой реквизит унесли домой со съемочной площадки в качестве "сувенира на память".

Похоже, апрель будет проходить под девизом "ни дня без "Игры престолов"" – настолько много информации о финале сериала появляется ежедневно после многих месяцев затишья.

"Если честно, они этого даже не знают, но в последний день съемок я утащил с площадки кольцо Эурона", – рассказал Йохан Филип Асбек, который играет в сериале Эурона Грейджоя. "Теперь мне, наверное, придется его вернуть, раз уж я рассказал, но на самом деле я просто хотел что-то на память, что-то, что принадлежало мне, и что я всегда буду ценить".

Ричард Дормер (Берик) в качестве "сувенира на память" предпочел наглазную повязку, Софи Тернер "в наследство" со съемок достался корсет Сансы, а Джейкоб Андерсон (Серый Червь) унес со съемочной площадки шахматную фигурку. 

Где снялись актеры "Игры престолов" сразу после смерти их персонажей в сериале

Кристофер Хивью мыслил масштабно – он собирался унести со съемок меч Тормунда, но в итоге, к сожалению, не вышло: "Это очень опасно, и если бы меч хранился у меня дома, я бы мог кого-нибудь убить, так что меч у меня забрали", – признался актер. Ну а Лиам Каннингем (Давос) ограничился шуткой: "Я вообще ничего на площадке не оставил, все забрал. Там сейчас все вывозят на грузовиках. Через пару месяцев eBay загорится!"

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Актеры из "Игры престолов" рассказали о реквизитах, которые взяли себе домой со съемок
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