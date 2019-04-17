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В русском дубляже "Хеллбоя" Сталина превратили в Гитлера

В русском дубляже "Хеллбоя" Сталина превратили в Гитлера
12:38 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: Твиттер

Новости культуры: Каким бы странным ни выглядело изменение имен, оно почти не повлияло на сам фильм.

Неделю назад на большие экраны вышла новая версия "Хеллбоя", которая получила от критиков и зрителей неудовлетворительные отзывы и низкие оценки. еще до премьеры фильма вокруг перезагрузки шли споры, а теперь у журналистов появилась еще одна тема для обсуждения. Дело в том, что в русском дубляже картины в одном из эпизодов имя Иосифа Сталина заменили именем Адольфа Гитлера.

По ходу сюжета Хеллбой встретил немало разных монстров и мифических существ, одним из которых оказалась Баба-Яга. В небольшом эпизоде герой упоминает, что она когда-то пыталась воскресить Сталина. Эту реплику можно было счесть за шутку, но российские зрители ее не услышали, так как локализаторы, а именно прокатная компания Megogo Distribution, изменила его имя на имя Адольфа Гитлера. Таким образом, в русском переводе героиня народных сказок пыталась вызвать с того света вождя Третьего рейха. 

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Многие журналисты и зрители, посмотревшие ленту в оригинале, остались в недоумении от подобной цензуры, так как не увидели в этом эпизоде ничего оскорбительного. Компания Megogo отказалась от комментариев по этому вопросу. Это не первый раз, когда локализаторы вносят изменения в перевод и, скорее всего, не последний. Подобная история уже случалась с фильмом "Телохранитель киллера", в котором главный злодей родом из Белоруссии в русском переводе стал выходцем из Боснии.

"Хеллбой" от режиссера Нила Маршалла не понравился критикам, которые назвали ленту сумбурной, лишенной харизматичных героев и сильно уступающей оригинальной дилогии Гильермо дель Торо.

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Фильмы, Кино, Хеллбой, Смотреть, Русский дубляж Хеллбоя.
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