В сети опубликован музыкальный хоррор от Netflix "Совершенство" (Видео)

Новости культуры: Netflix опубликовал первый трейлер нового хоррора от Ричарда Шепарда.

В фильме повествуется о Шарлотте, талантливой виолончелистке, которая знакомится с новой звездой ее бывшего педагога - Элизабет. Отношения между музыкантшами становятся крайне нездоровыми и, судя по трейлеру, полными необъяснимых ужасов.

Главные роли в фильме принадлежат Эллисон Уильямс, Стивен Уэбер и Логан Браунинг. Режиссер - Ричард Шепард, который ранее работал над "Матадорой" и "Домом Хемингуэя".

Премьера "Совершенства" состоялась на фестивале Fantastic Fest. На данный момент рейтинг фильма составляет 75% на RottenTomatoes . Критики высоко оценили работу, в отличии от презентованного ранее "Молчания". Они отмечают непредсказуемость и высокую амбициозность задумки.

К просмотру "Совершенство" станет доступно на Netflix 25 мая.