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Среда, 17.04.2019
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В сети опубликован музыкальный хоррор от Netflix "Совершенство" (Видео)

В сети опубликован музыкальный хоррор от Netflix "Совершенство" (Видео)
12:56 Сегодня Телеграф Фото: скриншот

Новости культуры: Netflix опубликовал первый трейлер нового хоррора от Ричарда Шепарда.

В фильме повествуется о Шарлотте, талантливой виолончелистке, которая знакомится с новой звездой ее бывшего педагога - Элизабет. Отношения между музыкантшами становятся крайне нездоровыми и, судя по трейлеру, полными необъяснимых ужасов.

Главные роли в фильме принадлежат Эллисон Уильямс, Стивен Уэбер и Логан Браунинг. Режиссер - Ричард Шепард, который ранее работал над "Матадорой" и "Домом Хемингуэя".

Премьера "Совершенства" состоялась на фестивале Fantastic Fest. На данный момент рейтинг фильма составляет 75% на RottenTomatoes . Критики высоко оценили работу, в отличии от презентованного ранее "Молчания". Они отмечают непредсказуемость и высокую амбициозность задумки.

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К просмотру "Совершенство" станет доступно на Netflix 25 мая.

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Все по теме:

Фильм, Премьера, Совершенство, Хоррор, Трейлер, Netflix, Промо, Ричард Шепард.
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