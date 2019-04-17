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Среда, 17.04.2019
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По мотивам Minecraft снимут фильм: Когда ждать

По мотивам Minecraft снимут фильм: Когда ждать
04:35 Сегодня Телеграф stopgame.ru Фото: Твиттер

Новости культуры: Minecraft получит официальную экранизацию. Премьера — в 2022 году.

В списке игр, по мотивам которых снимают кино, оказалась и "песочница" Minecraft. Вчера Mojang раскрыла немногочисленные подробности об адаптации.

Картина стартует в прокате 4 марта 2022 года. Почему поклонникам игры придётся ждать так долго? Авторы говорят, что снимать полнометражный фильм с реальными актёрами оказалось "очень сложно".

В центре сюжета киноленты — девочка-подросток и компания искателей приключений. Героям предстоит спасти кубический мир, который пытается разрушить дракон Края (Ender Dragon).

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Наконец, последняя крупица информации, которую выдала Mojang, — имя режиссёра: должность досталась Питеру Соллету (Peter Sollett), постановщику "Будь моим парнем на пять минут".

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Фильм, Игры, Minecraft, Mojang.
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