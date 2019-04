По мотивам Minecraft снимут фильм: Когда ждать

В списке игр, по мотивам которых снимают кино, оказалась и "песочница" Minecraft. Вчера Mojang раскрыла немногочисленные подробности об адаптации.

Картина стартует в прокате 4 марта 2022 года. Почему поклонникам игры придётся ждать так долго? Авторы говорят, что снимать полнометражный фильм с реальными актёрами оказалось "очень сложно".

В центре сюжета киноленты — девочка-подросток и компания искателей приключений. Героям предстоит спасти кубический мир, который пытается разрушить дракон Края (Ender Dragon).

Dates! They are important, because they allow us to clear our calendars for exciting, nay, MONUMENTAL events. Such as the upcoming Minecraft movie, which finally has one! March 4, 2022. Just around the corner! A few more details here: https://t.co/JfIEBYpptc pic.twitter.com/CstpQVKPdY

— Minecraft (@Minecraft) 16 апреля 2019 г.