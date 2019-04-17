"Игра престолов": как проходили съемки финального сезона и что случилось с Китом Харингтоном (Видео)

Новости культуры: На канале HBO вышел ролик со съемок 8-го сезона сериала "Игра престолов".

На съемках "Игры престолов" побывал Джордж Лукас, создатель "Звездных войн". Это стало известно благодаря ролику от канала HBO, в котором показали разные кадры со съемок последнего сезона сериала.

Режиссер посетил съемочную площадку, наблюдая за процессом. Она также пообщался с актерами "Игры престолов", а именно с Эмилией Кларк и Китом Харингтоном.

Кит рассказал весьма неприятную ситуацию, которая случилась с ним во время съемок. Когда актер сидел на механическом ящере, его правое яичко защемила Также в ролике продемонстровано камео Роба МакЭлхенни и Мартина Старра.

Премьера второй серии состоится 21 апреля в США и 22 апреля в Украине.