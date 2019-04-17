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"Игра престолов": как проходили съемки финального сезона и что случилось с Китом Харингтоном (Видео)

"Игра престолов": как проходили съемки финального сезона и что случилось с Китом Харингтоном (Видео)
15:48 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Новости культуры: На канале HBO вышел ролик со съемок 8-го сезона сериала "Игра престолов".

На съемках "Игры престолов" побывал Джордж Лукас, создатель "Звездных войн". Это стало известно благодаря ролику от канала HBO, в котором показали разные кадры со съемок последнего сезона сериала. 

Режиссер посетил съемочную площадку, наблюдая за процессом. Она также пообщался с актерами "Игры престолов", а именно с Эмилией Кларк и Китом Харингтоном.

Премьеру первой серии "Игры престолов" посмотрели более 17 млн человек

Кит рассказал весьма неприятную ситуацию, которая случилась с ним во время съемок. Когда актер сидел на механическом ящере, его правое яичко защемила Также в ролике продемонстровано камео Роба МакЭлхенни и Мартина Старра.

Премьера второй серии состоится 21 апреля в США и 22 апреля в Украине.

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Сериал, Игра престолов, Game of Thrones, 8 сезон.
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