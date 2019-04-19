Звезда "Игры престолов" сбрил бороду впервые за 7 лет

Новости культуры: Впервые за семь лет звезда "Аквамена" решил попрощаться с бородой и сделал это ради важной цели.

Образ Джейсона Момоа с густой бородой и длинными волосами уже давно стал привычным для публики. Актер спокойно совмещал классические костюмы, яркие наряды и повседневную одежду с такой растительностью и все равно выглядел прекрасно.

С 2012 года, когда Джейсон Момоа стал известен по всему миру как Кхал Дрого из "Игры престолов", актер не расставался с образом непричесанного и обаятельного варвара. Однако недавно он впервые за долгое время взял в руки электробритву и сбрил свою бороду ради того, чтобы привлечь внимание миллионов людей к проблемам окружающей среды. На своем YouTube-канале звезда "Аквамена" выложил небольшой ролик, в котором он отправился в путешествие по пустыне, заполненной выброшенными пластиковыми бутылками. Именно вред пластика для окружающей среды и стал ключевой темой его 4-минутного ролика.

"Прощай, Дрого. Прощай, Артур Карри. Прощай, Деклан. Я делаю это, чтобы распространить информацию о том, что пластик убивает нашу планету. И, кажется, у меня есть решение, как защитить и спасти наш дом — алюминий", — рассказал Джейсон. Он объяснил, что алюминиевые банки и прочие изделия проходят повторную переработку, что позволяет меньше засорять планету, и призвал использовать подобную продукцию. "Ради моих детей, ради ваших, ради нашей земли мы должны сделать лучшее, на что способны", — заключил Момоа и продемонстрировал зрителям гладко выбритое лицо.