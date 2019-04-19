"Потому что я низкий": Кит Харингтон рассказал о наболевшем на съемках "Игры престолов"

Судя по новому интервью Кита Харингтона, он не просто так заработал за последний сезон больше всех остальных актеров. Исполнитель роли Джона Сноу рассказал, что тяжелый костюм и плохая погода были не самыми большими его проблемами – в отличие от каблуков, которые ему пришлось носить.
Рост Кита Харингтона – 173 см, что в принципе можно считать средним показателем, но только при условии, что вы не голливудский актер. Экранный Джон Сноу выглядит гораздо ниже Софи Тернер или Гвендолин Кристи на красных ковровых дорожках, но в самом сериале разница в росте актеров ощущается не так остро. В интервью изданию Esquire Харингтон объяснил, что создатели скорректировали его рост с помощью обуви на высоком каблуке.
"Мой костюм весил почти 17 кг, и этот вес мне приходилось носить на плечах весь день. Итак, 17-килограммовый костюм по 10 часов в день, а также меч, который добавляет еще два килограмма. Плюс ко всему этому, я ходил на высоких каблуках, потому что я низкий, а создатели хотели, чтобы я выглядел выше остальных актеров", - поделился наболевшим Кит.
Неудивительно, что актер решительно настроен против критиков сериала, которым не приходилось десятки часов проводить на съемках, сражаясь в тяжелом костюме в суровых погодных условиях. К счастью для него и всей остальной команды, съемки заключительного сезона остались позади. Впереди у зрителей еще пять эпизодов и долгожданная развязка шоу, после которой создатели покажут "фильм о фильме".