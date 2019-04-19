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"Игра престолов": сколько героев умерло за все сезоны сериала

"Игра престолов": сколько героев умерло за все сезоны сериала
19:15 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новости культуры: Журналисты издания Washington Post подсчитали количество всех смертей в предыдущем сезоне, предположив, что 8 сезон будет самым кровопролитным.

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С каждым новым сезоном фанаты фэнтезийной картины вынуждены были прощаться с любимыми героями, даже если они были настоящими антагонистами в сериале. Поэтому журнал Washington Post подсчитал, что создатели сериала "Игра престолов" отправили на "тот свет" 2339 человек.

Шокирующая цифра подтверждается рядом интересных и последовательных деталей. Первый сезон, ожидаемо, стал менее смертоносным – 69 смертей. Среди них и был ключевой главный герой Эддард Старк (Шон Бин).

Во втором сезоне погибло уже 130 героев – среди них были в основном второстепенные герои. В третьем сезоне – 87 человек, но среди них были аж 4 главных героя – лорд-командующий Мормонт (Джеймс Космо), Робб Старк (Ричард Мэдден), Талис Старк (Оона Чаплин) и Кейтилин Старк (Фэйрли).

Четвертый сезон "Игры престолов" отличился невероятным количеством смертей по сравнению с предыдущими сезонами – 181 гибель. Среди них – Джоффри Баратеон (Джек Глисон), Оберин Мартелл (Педро Паскаль) и Тайвин Ланнистер (Чарлз Дэнс). В пятом сезоне было 246 смертей (Барристан Селми – актер Йен МакЭлхинни), а вот в шестом количество увеличилось в два раза – 540. Здесь авторы сценария оставили без наследников дома Баратеона, Болтона и Тирелли.

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Все же самым кровавым сезон, по подсчетам Washington Post, стал седьмой сезон – в нем погибло 1096 персонажей (Мизинец – Эйдан Гиллен). Что касается самого безопасного места на карте земель "Игры престолов", то ею стала Золотая дорога (The Goldroad), которая является главной магистралью в Семи королевствах.

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Сериал, Статистика, Игра престолов, Смерть, Game of Thrones, Герои, 8 сезон.
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