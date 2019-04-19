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"Золота Дзиґа-2019": имена победителей украинской кинопремии
"Золота Дзиґа-2019": имена победителей украинской кинопремии

"Золота Дзиґа-2019": имена победителей украинской кинопремии

"Золота Дзиґа-2019": имена победителей украинской кинопремии
20:30 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Facebook

Новости культуры: В пятницу, 19 апреля, популярная украинская кинопремия "Золота Дзиґа-2019" определила своих лауреатов.

Награды за достижения в отечественной киноиндустрии номинанты получили в двадцати категориях. Кто получил награду и заполучил желаемую статуэтку – читайте в материале.

В конце марта украинская киноакадемия объявила своих претендентов в 20 категориях. Некоторым кинолентам, а именно "Брама" Владимира Тихого и "Дике поле" Ярослава Лодыгина удалось прорваться в двенадцать номинаций сразу.

Также в кинопремии "Золота Дзиґа-2019" представлен Сергей Бабкин, который накануне получил статуэтку на награждении "Золота Жар-птиця-2019" как лучший певец. Исполнитель будет бороться за победу в категории "Лучшая песня".

Победители премии "Золота Дзиґа-2019":

За вклад в развитие украинского кино:

Юрий Гармаш

Лучший грим:

Екатерина Струкова

Лучший дизайн костюмов:

Мария Керо

Лучший звук:

Сергей Степанский

Лучший монтаж:

Иван Банников

Лучший короткометражный игровой фильм:

Mia Donna

Лучшая работа художника-постановщика:

Владлен Одуденко

Лучшая музыка:

Антон Байбаков

Лучшая мужская роль второго плана:

Владимир Ямненко

Лучшая женская роль второго плана:

Виталина Библив

Лучший анимационный фильм:

"Мимикрия"

Лучший сценарий:

Сергей Лозница

Лучшая ораторская работа:

Сергей Михальчук

Лучшая песня:

"Моя мамонько рідненька"

Лучший документальный фильм:

"Миф"

"Золота Жар-птиця 2019": Победители грандиозного шоу

Лучшая мужская роль:

Олег Москаленко

Лучшая женская роль:

Ирма Витовская

Лучшая режиссерская работа (премия им. Ю. Ильенко):

Сергей Лозница

Премия зрительских симпатий:

"DZIDZIO первый раз"

Лучший фильм:

"Донбасс"
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Все по теме:

Кинопремия, Премия, Номинанты, Золота Дзиґа 2019, Украинская премия, Украинская кинопремия.
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