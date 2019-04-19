"Золота Дзиґа-2019": имена победителей украинской кинопремии

Награды за достижения в отечественной киноиндустрии номинанты получили в двадцати категориях. Кто получил награду и заполучил желаемую статуэтку – читайте в материале.
В конце марта украинская киноакадемия объявила своих претендентов в 20 категориях. Некоторым кинолентам, а именно "Брама" Владимира Тихого и "Дике поле" Ярослава Лодыгина удалось прорваться в двенадцать номинаций сразу.
Также в кинопремии "Золота Дзиґа-2019" представлен Сергей Бабкин, который накануне получил статуэтку на награждении "Золота Жар-птиця-2019" как лучший певец. Исполнитель будет бороться за победу в категории "Лучшая песня".
Победители премии "Золота Дзиґа-2019":
За вклад в развитие украинского кино:
Юрий Гармаш
Лучший грим:
Екатерина Струкова
Лучший дизайн костюмов:
Мария Керо
Лучший звук:
Сергей Степанский
Лучший монтаж:
Иван Банников
Лучший короткометражный игровой фильм:
Mia Donna
Лучшая работа художника-постановщика:
Владлен Одуденко
Лучшая музыка:
Антон Байбаков
Лучшая мужская роль второго плана:
Владимир Ямненко
Лучшая женская роль второго плана:
Виталина Библив
Лучший анимационный фильм:
"Мимикрия"
Лучший сценарий:
Сергей Лозница
Лучшая ораторская работа:
Сергей Михальчук
Лучшая песня:
"Моя мамонько рідненька"
Лучший документальный фильм:
"Миф"
Лучшая мужская роль:
Олег Москаленко
Лучшая женская роль:
Ирма Витовская
Лучшая режиссерская работа (премия им. Ю. Ильенко):
Сергей Лозница
Премия зрительских симпатий:
"DZIDZIO первый раз"
Лучший фильм:
"Донбасс"