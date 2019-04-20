Больше, чем на некоторые фильмы: сколько стоила реклама "Мстителей: Финал"

Новости культуры: Казалось бы, грандиозное завершение Третьей фазы киновселенной Marvel не нуждается в дополнительной рекламе, однако создатели были иного мнения на этот счет.

Издание Deadline сообщило, что на промо-кампанию кинокомикса "Мстители: Финал" было потрачено больше, чем стоил весь "Железный человек", "Тор" и другие фильмы студии.

Побив рекорд просмотров и предпродаж билетов, "Мстители: Финал" продемонстрировали и другие впечатляющие цифры. Маркетинговая кампания фильма стала самой дорогой в истории студии Marvel и преодолела рубеж в 200 млн долларов. Это действительно впечатляет, особенно если учесть, что самые дорогие промо-кампании до этого были у фильмов "Мстители: Война Бесконечности" (150 млн долларов), "Человек-паук: Возвращение домой" (140 млн долларов) и "Стражи Галактики 2" (80 млн долларов).

Примечательно, что затраты на рекламу для продвижения четвертых "Мстителей" превысили или оказались равны затратам на съемки многих сольных фильмов Marvel. Так, к примеру, "Железный человек", с которого все и началось, обошелся создателям в 140 млн долларов, бюджет первых "Стражей Галактики" достиг 170 млн долларов, а оскароносная "Черная пантера" стоила 200 млн.

Как сообщает Deadline, траты студии не напрасны, так как исследования показывают: сотрудничество с Marvel увеличивает продажи товаров в среднем на 50%. если на продукции есть упоминание фильмов Marvel — ее будут покупать охотнее. Даже если речь идет о нижнем белье.