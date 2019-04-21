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Режиссер Роман Полански пытается вернутся в Академию кинематографических искусств

Режиссер Роман Полански пытается вернутся в Академию кинематографических искусств
09:59 Сегодня Телеграф zn.ua

Новости культуры: Режиссер снимает гениальные фильмы и скрывается от правосудия.

Польско-французский режиссер Роман Полански, обвиняемый в в изнасиловании, совращении несовершеннолетних и домогательствах, подал иск в суд против Американской киноакадемии и потребовал восстановить свое членство в организации.

Через год после исключения режиссера из состава академии Полански потребовал восстановить его в составе организации.

Полански в мае 2018 года был исключен из Академии кинематографических искусств и наук вместе с Биллом Косби, а затем Харви Вайнштейном за нарушение этического кодекса организации.

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Адвокат Полански Харланд Браун от его имени ходатайствовал о пересмотре решения об исключении режиссера из Академии, так как уверен, что Академия была предвзята к знаменитому режиссеру, чьи фильмы были 28 раз номинированы на Оскар, а лично он - на шесть.

"Академия совершила предвзятое злоупотребление правом на усмотрение, так как Академия не смогла действовать в соответствии с требованиями закона, решение Академии о высылке не подтверждается выводами, а выводы Академии не подтверждаются доказательствами", - пишет Браун.

Создатель "Ребенка Розмари" бежал из страны после того, как был осужден за сексуальное насилие над девушкой-подростком. Полански скрывается от американского правосудия уже 40 лет, хотя считает, что претензии к нему несправедливы. Режиссера обвинили в изнасиловании Саманты Геймер в 1977 году. По данным прокуроров, он дал 13-летней американке шампанское и наркотики, после чего принудил к сексу. Кинематографист вину признал и в рамках сделки с судом согласился на психиатрическое обследование, однако бежал в Европу, узнав, что судья может отменить договоренность и отправить его в тюрьму на длительный срок.

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В 2015 году окружной суд в Кракове постановил, что экстрадиция в США Полански, который имеет гражданство Польши и Франции, недопустима. Кассационную жалобу в Верховный суд подал министр юстиции, генеральный прокурор Польши Збигнев Зебро.

Решение Верховного суда Польши по делу об экстрадиции 83-летнего Поланского является окончательным.

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Все по теме:

Роман Полански, Польско-французский режиссер, Академия кинематографических искусств, Исключения из Акажемии Романа Полански.
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