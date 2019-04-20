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Важное кино, которое стоит увидеть: завершено производство военной драмы "Черкассы" (Видео)

Важное кино, которое стоит увидеть: завершено производство военной драмы "Черкассы" (Видео)
20:07 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот

Новости культуры: На днях был опубликован трейлер украинской военной драмы "Черкассы", основанной на реальных событиях.

"Фильм "Черкассы" — это важное кино, которое стоит увидеть.  

В создании военной драмы кинокомпании "MKK film service" помогли Госкино и польские коллеги из Inter Media.

Кинолента рассказывает о событиях весны 2014 года, которые произошли после революции на Майдане. Речь пойдет о военном корабле-тральщике "Черкассы". Фильм рассказывает о противостоянии экипажа одноименного тральщика в условиях аннексии Крыма. Четыре года назад он стал единственным из семи кораблей на острове Донузлав, который удержал украинский флаг и на протяжении трех недель отбивал атаки войск РФ.

Корабль возвращается на базу, но порт уже потерян. Вместе с другими суднами украинского флота "Черкассы" оказываются в блокаде. Путь в море перекрыт затопленными кораблями, так что остается либо сдаваться, либо оказывать сопротивление врагу. И экипаж "Черкасс" выбирает второе.

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В центре трагических событий окажутся двое ребят – Мишка и Лев, два простых сельских парня, попавших на борт военного корабля.

Режиссером фильма стал Тимур Ященко, который сам родом из Черкасс. Его консультировал реальный командир корабля Юрий Федаш, участвовавший в защите тральщика. Музыку к ленте написали Катя Чили и Антон Байбаков.

Главные роли исполнили Евгений Ламах("Круты 1918"), Роман Семисал ("Киборги"), Дмитрий Сова ("Сувенир из Одессы") и другие. Также в актерский состав вошли реальные моряки, державшие оборону весной 2014-го.

Съемки киноленты проходили в Очакове, Одессе и в селе Черниговской области.

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"Фильм получился чрезвычайно эмоциональный, с объемными характерами главных героев. Лента откровенно и местами с жестоким реализмом рассказывает о состоянии украинских военно-морских сил накануне Революции Достоинства, но на наших глазах в момент испытаний герои картины – члены экипажа тральщика "Черкассы", – которые не по своей вине попали в безвыходную драматическую ситуацию, становятся примером мужества и достоинства", – комментирует картину Филипп Ильенко, глава Госкино.

Фильм "Черкассы" планируют выпустить на экраны в августе 2019 года.

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Кино, Черкассы, Фильм, Драма, Украинский фильм, Госкино, Тральщик "Черкассы".
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