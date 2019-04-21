В погоне за красотой: звезды кино, которые потеряли карьеру после пластических операций (Фото)

Приятная внешность ценится во многих профессиях, особенно в киноиндустрии. Актеры чаще других прибегают к эстетичной хирургии. Далеко не все понимают, что нестандартная внешность, дарованная природой, это своеобразный бонус. Фильмы с участием актеров с уникальной внешностью получаются "живыми", пользуются зрительским успехом. Далеко не всегда устранение изъянов идет на пользу карьере. Став "как все", можно лишиться уникальности, которую высоко ценят в мире кино. Вот лишь несколько ярких доказательств, что хирургическая пластика способна загубить блестящую карьеру в кино.