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Воскресенье, 21.04.2019
В погоне за красотой: звезды кино, которые потеряли карьеру после пластических операций (Фото)
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В погоне за красотой: звезды кино, которые потеряли карьеру после пластических операций (Фото)

Приятная внешность ценится во многих профессиях, особенно в киноиндустрии. Актеры чаще других прибегают к эстетичной хирургии. Далеко не все понимают, что нестандартная внешность, дарованная природой, это своеобразный бонус. Фильмы с участием актеров с уникальной внешностью получаются "живыми", пользуются зрительским успехом. Далеко не всегда устранение изъянов идет на пользу карьере. Став "как все", можно лишиться уникальности, которую высоко ценят в мире кино. Вот лишь несколько ярких доказательств, что хирургическая пластика способна загубить блестящую карьеру в кино.
bigpicture.ru
Фото: bigpicture.ru
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Кино, Актеры, Знаменитости, Пластическая операция, Пластика.
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