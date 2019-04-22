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Режиссеры фантастического боевика "Бамблби" экранизируют легендарный роман "Киборг"

Режиссеры фантастического боевика "Бамблби" экранизируют легендарный роман "Киборг"
14:21 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Facebook

Новости культуры: У американских режиссеров появилась идея экранизировать роман в виде фильма.

Культовый роман американского писателя Мартина Кайдина под названием "Киборг" наконец экранизируют.

По мотивам романа "Киборг" ранее состоялась экранизация телешоу, которое получило название "Человек на 6 миллиардов долларов". 

Над фильмом будет работать кинокомпания Warner Bros, а 45-летний Трэвис Найт, который работал над успешной кинокартиной о трансформерах под названием "Бамблби", сядет в кресло режиссера. 

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В романе 1972 года рассказывается о полковнике Стиве Остине. Во время первого испытательного полета мужчина попадает в авиакатастрофу и получает тяжелые травмы. Однако государство хочет вернуть бойца в строй, поэтому было принято решение выплачивать ему протезирование, которое стоит 6 миллиардов долларов. Стив Остин получает сверхспособности и становится секретным агентом. На роль главного героя утвердили Марка Уолберга. Премьера фильма состоится в 2020 году.

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Фильмы, Кино, Киборг, Бамблби, Роман Киборг.
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