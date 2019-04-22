Больше юмора: режиссер нового "Короля льва" пообещал, что фильм удивит зрителей

Новости культуры: Пару недель назад студия Disney представила зрителям трейлер игрового ремейка "Короля льва", который вызвал у публики смешанные чувства.

С одной стороны, поклонникам оригинального мультфильма не понравились слишком реалистичные животные и полное копирование знакомых моментов, с другой — ролик вызвал приятное чувство ностальгии. В недавнем интервью режиссер фильма и создатель "Книги джунглей" Джон Фавро пообещал, что в "Короле льве" найдется места для новых сцен, которые удивят зрителей.

Ожидания вокруг ремейка одного из самых культовых мультфильмов Disney взлетели до небес. Создатели оказались в сложном положении, ведь зрители одновременно не хотят видеть никаких изменений в "Короле льве" и в то же время не понимают смысла переснимать мультфильм без них. В интервью изданию USA Today Джон Фавро рассказал, что в фильме будет больше юмора и больше новых сцен. По его словам, картина не будет покадровым ремейком, но при этом покажет зрителям знаковые сцены. "Оригинал был потрясающе хорош, поэтому наша задача состояла в том, чтобы рассказать историю под другим углом, оправдав ожидания зрителей и удивив их", — пояснил режиссер.

Стоит отметить, что Фавро заработал определенный кредит доверия после выхода на экраны ремейка "Книги джунглей". Более того, аналитик из Exhibitor Relation Джефф Бок предположил, что только у "Короля льва" есть шанс побороться в прокате с грядущими четвертыми "Мстителями". "Мы уже видели, как могущественны могут быть проекты под руководством Джона Фавро, поэтому у меня нет сомнений, что будет серьезная конкуренция", — заявил Бок. Примечательно, что именно Фавро режиссировал первого "Железного человека", с которого началась киновселенной Marvel.

Сумеет ли "Король лев" удивить и не разочаровать зрителей, станет ясно с 18 июля 2019 года.