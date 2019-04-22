Третью фазу киновселенной Marvel завершит "Человек-паук: Вдали от дома"

Новости культуры: Теперь зрителям придется заранее закупаться билетами на сиквел "Человека-паука".

Тем поклонникам Marvel, что планировали попрощаться с киновселенной после выхода фильма "Мстители: Финал", придется подождать до лета. Во время премьеры четвёртых "Мстителей" в Шанхае президент Marvel Studios Кевин Файги удивил фанатов и журналистов неожиданным сообщением: Третью фазу киновселенной закончит "Человек-паук: Вдали от дома", который выйдет на экраны 4 июля.

Теперь зрителям придется заранее закупаться билетами на сиквел "Человека-паука". История со Второй фазой киновселенной Marvel повторяется. Напомним, она завершилась не фильмом "Мстители: Эра Альтрона", как тогда предполагали фанаты, а кинокомиксом "Человек-муравей". На премьере в Шанхае Кевин Файги рассказал, что "Человек-паук: Вдали от дома" станет своеобразным эпилогом для Третьей фазы и будет разбираться с последствиями "Финала". Это подтверждает и раннее заявление продюсера студии Sony Эми Паскаль, которая рассказала, что сюжет второго "Человека-паука" начнётся через несколько минут после событий "Мстителей

Таким образом, кинокомикс о Питере Паркере не может быть началом для новой волны историй. В данный момент известно, что Четвертая фаза киновселенной Marvel начнется в 2020 году и будет включать в себя такие фильмы, как "Черная Вдова", "Вечные" и "Шанг-Чи". Позже зрителей будут ждать сиквелы "Черной пантеры" и "Капитана Марвел", а также долгожданные "Стражи Галактики 3".