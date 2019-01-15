Вышел первый трейлер "Человек-паук: Вдали от дома" (Видео)

Новости культуры: В кинотеатрах "Человек-паук: Вдали от дома" стартует 4 июля 2019.

Студия Sony порадовала нас долгожданным дебютным трейлером супергеройского блокбастера "Человек-паук: Вдали от дома" с Томом Холландом и Джейком Джилленхолом, который станет первым фильмом "новой главы" киновселенной Marvel после "Мстителей: Финал".

"Европейские каникулы" Питера Паркера порадуют нас не только появлением звездных новичков (в жанре супергероики впервые в своей карьере попробует свои силы Джейк Джилленхол), но и возвращением давно знакомых персонажей. В частности, компанию Тому Холланду составили Сэмюэл Л. Джексон и Коби Смолдерс в роли старых знакомцев из "ЩИТа" Ника Фьюри и Марии Хилл. Хотя в пост-титровой сцене "Мстителей: Война бесконечности" оба превратились в пыль в результате щелчка Таноса, действие "Вдали от дома" развернется уже после событий "Мстителей: Финал" – где оригинальная команда супергероев все исправит и вернет к жизни жертв Таноса.

Как сообщалось ранее, Хоть позади и осталась половина января вместе со всеми новогодними и рождественскими праздниками, однако сезон потрясающих кинолент только начался. Не стоит забывать, что больше чем через месяц мы узнаем имена главных лауреатов премии "Оскар", поэтому мировой кинематограф подготовил для своих поклонников кое-что интересное и особенное.