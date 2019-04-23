What a Wonderful World: Еще один умилительный трейлер "Детектива Пикачу" (Видео)

Новости культуры: Умилительный трейлер "Детектива Пикачу" под песню What a Wonderful World.

Кинокомпания Warner Bros. Pictures решила взять за живое не только фанатов покемонов, но и обычных людей. В новом трейлере "Покемон. Детектив Пикачу" играет известнейшая песня Луи Армстронга (Louis Armstrong) What a Wonderful World, слова которой красиво подогнаны под происходящее на экране.

"Детектив Пикачу" — история о 21-летнем парне по имени Тим, разыскивающем своего отца, сыщика Гарри Гудмана. Название картины соответствует действительности — самый узнаваемый покемон поможет главному герою в поисках. Помощь жёлтого зверька будет очень кстати — Тим понимает его речь, а сам Пикачу может общаться со своими собратьями.

Пикачу играет Райан Рейнольдс (Ryan Reynolds; "Дэдпул"), а роль Тима исполняет Джастис Смит (Justice Smith; "Отжиг"). Режиссёр киноленты — Роб Леттерман (Rob Letterman; "Монстры против пришельцев", "Подводная братва"). Сценарий, кроме прочих, писали Алекс Хирш (Alex Hirsch; "Гравити Фолз") и Николь Перлман (Nicole Perlman; "Стражи Галактики").