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What a Wonderful World: Еще один умилительный трейлер "Детектива Пикачу" (Видео)

What a Wonderful World: Еще один умилительный трейлер "Детектива Пикачу" (Видео)
03:40 Сегодня Телеграф stopgame.ru Фото: Скриншот

Новости культуры: Умилительный трейлер "Детектива Пикачу" под песню What a Wonderful World.

Кинокомпания Warner Bros. Pictures решила взять за живое не только фанатов покемонов, но и обычных людей. В новом трейлере "Покемон. Детектив Пикачу" играет известнейшая песня Луи Армстронга (Louis Armstrong) What a Wonderful World, слова которой красиво подогнаны под происходящее на экране.

"Детектив Пикачу" — история о 21-летнем парне по имени Тим, разыскивающем своего отца, сыщика Гарри Гудмана. Название картины соответствует действительности — самый узнаваемый покемон поможет главному герою в поисках. Помощь жёлтого зверька будет очень кстати — Тим понимает его речь, а сам Пикачу может общаться со своими собратьями.

Как покемоны кастинг проходили: Новый трейлер "Детектива Пикачу" (Видео)

Пикачу играет Райан Рейнольдс (Ryan Reynolds; "Дэдпул"), а роль Тима исполняет Джастис Смит (Justice Smith; "Отжиг"). Режиссёр киноленты — Роб Леттерман (Rob Letterman; "Монстры против пришельцев", "Подводная братва"). Сценарий, кроме прочих, писали Алекс Хирш (Alex Hirsch; "Гравити Фолз") и Николь Перлман (Nicole Perlman; "Стражи Галактики").

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Фильмы, Трейлер, Луи Армстронг, Детектив Пикачу.
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