Каннский кинофестиваль 2019: украинская короткометражка в числе номинантов

Новости культуры: Короткометражный фильм "Анна", события которого разворачиваются на Донбассе, вошел в конкурсную программу Каннского кинофестиваля.

Лента является совместным производством Украины, Израиля и Великобритании. Снял ее израильский режиссер Декель Беренсон.

Главная роль в фильме досталась украинской актрисе Светлане Барандич. Ее героиня – мать-одиночка. Война на востоке, старая квартира, работа на мясоперерабатывающем комбинате – ничто из этого не укладывается в концепцию личного счастья женщины. По радио она услышала о вечеринке, которую устраивают для американцев, путешествующих в поисках любви. Поэтому решила попробовать влюбиться и снова стать счастливой, рассказали в Государственном агентстве Украины по вопросам кино.

Ленту полностью снимали в Украине, потому и украинский тоже стал основным языком короткометражки.

"Впервые я посетил Украину в 2012 году, путешествуя по Европе. Для меня это был важный личный шаг, поскольку моя бабушка родилась в Хусте – украинском пограничном городке. На ее глазах Украина с другими странами Восточной Европы попала в состав СССР, а впоследствии получила независимость, которая теперь опять под угрозой. Я был в восторге от смеси восточных и западных традиций и от людей в Украине", – отметил режиссер фильма.

В конкурсную программу короткометражек вошли всего 11 работ – 9 художественных, одна документальная и одна анимация. Среди них французско-албанский фильм "Фургон", французская документалка "Прыжок", аргентинская лента "Сиеста", французская анимация "А потом медведь".

Победителя в этой номинации определят 25 апреля.