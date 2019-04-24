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The Lighthouse: первые кадры будущего фильма с Робертом Паттинсоном и Уиллемом Дефо

The Lighthouse: первые кадры будущего фильма с Робертом Паттинсоном и Уиллемом Дефо
18:42 Сегодня Телеграф www.popcornnews.ru Фото: instagram

Новости культуры: Съемки нового хоррора от Роберта Эггерса уже позади, и начался этап постпродакшена, во время которого создатели радуют зрителей первыми кадрами и деталями фильма.

После новости о том, что картину The Lighthouse ("Маяк") покажут на Каннском кинофестивале, постановщик поделился с поклонниками Роберта Паттинсона и Уиллема Дефо первым кадром будущего хоррора.

Сюжет грядущего фильма все еще держат под секретом, и на данный момент известно немногое: он перенесет зрителей в 19 век и развернётся вокруг смотрителя маяка по имени Олд. Роберт Паттинсон и Уиллем Дефо исполнили две главные роли, и, судя по кадру, Эггерс снял свой хоррор в черно-белом свете, что добавляет ему большую мистичность. Изображением в своем Twitter-аккаунте в этот вторник поделилась студия A24, после чего поклонники тут же потребовали поскорее показать трейлер картины.

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Предыдущая работа Роберта Эггерта — "Ведьма" — имела большой успех и одиннадцать раз окупила свой бюджет в прокате. Зрители и критики хорошо приняли детективный фильм ужасов, а потому есть надежда, что новый проект со звёздным актерским составом покажет себя не хуже. Точная дата премьеры фильма The Lighthouse пока остается неизвестной.

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Кино, Фильм, Роберт Паттинсон, Хоррор, Маяк, Роберт Эггерс, The Lighthouse.
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