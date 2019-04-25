Стало известно мнение Стивена Кинга о восьмом сезоне "Игры престолов"

Новости культуры: Знаменитый американский писатель Стивен Кинг высказал свое мнение о первых эпизодах финального сезона сериала "Игра престолов".

Рецензию он опубликовал на своей официальной странице в социальной сети Twitter. "Как рассказчик с большим опытом, я в восторге от того, как умы, стоящие за этим шоу, собрали всех главных действующих лиц в Винтерфелле. Они сделали это легко и непринужденно", - написал он.

Напомним, что рейтинг первой серии восьмого сезона оказался рекордным: в общей сложности ее посмотрели 17,4 миллиона зрителей. Таким образом, предыдущий рекорд был улучшен сразу на полмиллиона. Вторая часть уже не вызвала такого ажиотажа у фанатов шоу, но ее показатели также оказались внушительными.

"Игра престолов" традиционно считается одним из самых востребованных шоу. Последний сезон снимался в обстановке предельной секретности. Утверждалось, что создатели сериала подготовили сразу несколько финалов, и какой из них будет в итоге использован, не знали даже исполнители ключевых. ролей.

В любом случае, уже по первым эпизодам финального сезона было очевидно, что по масштабу происходящего шоу не уступает полнометражным кинопроектам.