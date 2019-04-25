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Новые правила и даты проведения Оскар-2020

Новые правила и даты проведения Оскар-2020
11:48 Сегодня Телеграф lime.apostrophe.ua Фото: pixabay.com

Новости культуры: 92-я церемония вручения кинопремии "Оскар" состоится 9 февраля 2020 года. Грандиозное шоу традиционно пройдет в театре "Долби" (Лос-Анджелес).

Торжественная церемония будет транслироваться в 225 странах мира. Организаторы также сообщили, что внесли ряд изменений в регламент премии "Оскар". Так, название категории "Лучший фильм на иностранном языке" будет переименовано на "Международный художественный фильм". "Отметили, что определение "иностранный" устарело и не используется в мировом сообществе кинематографистов.

Определение "международный художественный фильм" лучше представляет эту категорию и способствует позитивному и инклюзивному взгляду на кинопроизводство, а также на искусство кино как универсальный опыт", - прокомментировали сопредседатели отборочной комиссии иностранных фильмов Ларри Карашевский и Диана Вейерманн.

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Организаторы также увеличили шорт-лист номинантов на награду для зарубежных фильмов с пяти до десяти.

Напомним, еще в декабре прошлого года издание Variety сообщило, что актер претендует на роль нового злодея в фильме "Бонд 25".

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