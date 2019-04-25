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В сети появилась снимки заключительного эпизода "Теории большого взрыва"

В сети появилась снимки заключительного эпизода "Теории большого взрыва"
13:17 Сегодня Телеграф www.popcornnews.ru фото: www.instagram.com

Новости культуры: Финал близок, звезды популярного телесериала приступили к съемкам финальных серий.

Всего через три недели поклонники "Теории большого взрыва", многие из которых смотрели шоу с момента его выхода в эфир, попрощаются с любимыми героями. Всего несколько часов назад Кейли Куоко и другие звезды сериала поделились с подписчиками в социальных сетях снимками сценария заключительной серии и этим предупредили, что конец сериала уже совсем близко.

"Не спим", — написала исполнительница роли Пенни в своем Instagram, показав фанатам титульный лист сценария с финальным эпизодом "Теории большого взрыва". Съемки серии завершатся уже в следующий вторник, а еще через две недели сериал закончится. Осознать этот факт нелегко как поклонникам и журналистам, так и главным звездам шоу. Исполнитель роли Раджа Кутрапали опубликовал такой же снимок, как и Куоко, а вот один из создателей "Теории большого взрыва" Билл Прэйди выразил свои эмоции иначе. Он собрал всю съемочную группу шоу для группового снимка и написал в Instagram: "Двенадцать лет это как настоящая школа, так что…".

 
 
 
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The final table read. #BigBangTheory (regram @kunalkarmanayyar)

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Недавно сериал побил еще один рекорд и стал самым длинным ситкомом на телевидении, оставив предыдущего рекордсмена — "Чирс" — позади. Звезды "Теории большого взрыва" в интервью признались, что хотят увидеть в заключительном эпизоде больше всего. Большинство сошлось на том, что создатели могли бы хоть на пару минут починить лифт. Возможно, так и случится, а вот настоящую фамилию Пенни, как признались сценаристы, зрители так и не узнают.

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Фанаты, Финал, Сериал, Съемки, Актеры, Instagram, Звезды, Роль, Телесериал, Теория большого взрыва, Заключительные серии.
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