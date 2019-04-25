Звезды "Мстителей" пересказали все ключевые моменты фильмов Marvel в песне (Видео)

Новости культуры: На вечернем шоу американского телеведущего Джимми Киммела актеры фильма спели песню We Didnʼt Start the Fire, которой пересказали все фильмы Marvel.

Песню исполнили Крис Эванс, Бри Ларсон, Роберт Дауни-младший, Крис Хемсворт и другие.

Видео стилизовано под панель комиксов. В конце ролика картинки из комиксов складываются в портрет Стэна Ли, который был создателем большинства героев, и звучит заглавная тема "Мстителей".

Фильм "Мстители: Финал" вышел в украинский прокат 25 апреля.

Ранее кассовые сборы фильма "Мстители: Война бесконечности"преодолели отметку в два миллиарда долларов. Картина стала четвертым фильмом за всю историю кино, которому удалось преодолеть этот барьер. Кроме того, "Война бесконечности" стала вторым фильмом Disney, которому удалось собрать два миллиарда долларов. Ранее этого показателя достигла картина "Звездные войны: Пробуждение силы".