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На 92-м году жизни умерла звезда "Тихого Дона"

На 92-м году жизни умерла звезда "Тихого Дона"
11:09 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости культуры: 6 апреля умерла звезда советского кинематографа Элина Быстрицкая.

Актрисе, родившейся в Киеве, был 91 год. Об утрате сообщили в "Малом театре", где Быстрицкая работала с 1958 года.

- Малый театр с глубокой скорбью и печалью сообщает о том, что 26 апреля на 92 году жизни скончалась народная артистка СССР Элина Авраамовна Быстрицкая, - говорится в сообщении.

В последние годы Быстрицкая практически полностью лишилась зрения из-за катаракты, и была прикована к постели.

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Дебют актрисы в кино состоялся в 1950 году – тогда она сыграла роль Лены Алексеенко в фильме В мирные дни. Наибольшую известность Быстрицкой принесла роль Аксиньи в киноэпопее Сергея Герасимова Тихий Дон.

В 2015 году она была внесена в черный список деятелей культуры, которые создают угрозу национальной безопасности Украины, так как активно поддерживала аннексию Крыма.

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Актриса, Элина Быстрицкая, Альманах, Альманах-2019.
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