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"Скайуокер. Восход": Тизер 9 эпизода побил рекорд (Видео)

"Скайуокер. Восход": Тизер 9 эпизода побил рекорд (Видео)
11:34 Сегодня Телеграф www.popcornnews.ru Фото: Instagram

Новости культуры: "Звездные войны" не сдают позиций и вызывают у зрителей все больший интерес.

Это объяснимо, ведь грядущий эпизод франшизы под названием "Скайуокер. Восход" обещает закончить историю Скайуокеров и быть еще более впечатляющим, чем предыдущие части. Вероятно, этим можно объяснить тот факт, что тизер фильма побил рекорд просмотров на YouTube.

Тизер девятого эпизода, вышедший две недели назад, набрал 111 млн просмотров всего за сутки. Согласно Deadline, это на 20 миллионов больше, чем у "Последних джедаев" и "Пробуждения силы". Разумеется, подобное достижение блекнет на фоне других проектов студии Disney, как, например, "Короля льва" с 225 млн просмотров или "Мстителями" с 298 млн. Тем не менее, такие показатели означают, что зрительский интерес к франшизе не угасает, а становится, напротив, все больше.

Представленный ролик не только показал поклонникам Рэй и других главных героев, но и намекнул на возращение Императора Палпатина, так как в конце тизера был четко слышен его знаменитый смех. Исполнитель роли Палпатина Иен МакДермид сообщил, что создатели фильма отыскали момент со смехом его героя вместо того, чтобы записывать все снова.

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Презентация тизера состоялась на мероприятии Star Wars Celebration, где создатели фильма рассказали, что сюжет девятого эпизода начнется спустя несколько лет после событий "Последних джедаев", и главные герои столкнутся с последователями Кайло Рена и новыми штурмовиками. "Звездные войны: Скайуокер. Восход" выйдут на экраны 19 декабря 2019 года.

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Скайуокер. Восход, Тизер побил рекорд, 9 эпизон Звездных войн.
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