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В сети опубликован первый трейлер к фильму "Дедвуд" от канала HBO (Видео)

В сети опубликован первый трейлер к фильму "Дедвуд" от канала HBO (Видео)
21:03 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новости культуры: После выпуска культового сериала "Игра престолов" от телеканала НВО ожидают только феерические премьеры.

Так, одна из них состоится уже скоро. Представители обнародовали первый официальный трейлер к полнометражному фильму "Дедвуд".

Первый официальный тизер к фильму "Дедвуд" появился на YouTube-канале телеканала НВО.

Долгожданный вестерн станет дебютной картиной, снятой по мотивам одноименного сериала, вышедшего на том же канале в 2004 году. Режиссером киноленты выступил Дэниел Минахан, который также прикладывался к съемкам нескольких эпизодов для культового сериала "Игра престолов".

Появились промо-материалы по завершению сериала "Сверхъестественное" (Видео)

По сюжету фильма, события будут разворачиваться в то время и момент, на чем завершился третий сезон "Дедвуда" в 2006 году. Главные роли достались Ияну Макшейну, Молли Паркер, Джону Гоксу, Тимоти Олифанту и другим.

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Все по теме:

Кино, Фильм, Премьера, HBO, Трейлер, Дедвуд.
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