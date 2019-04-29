"Мне понравилась ее смерть": Кит Харингтон рассказал о своей любимой сцене в "Игре престолов"

Новости культуры: Популярный сериал "Игра престолов" покорил весь мир, а каждую серию заключительного 8 сезона с нетерпением ждут миллионы киноманов.

Но пока финал саги еще не известен, Кит Харингтон решил рассказать, какая сцена в сериале ему больше всего понравилась.

Для каждого актера участие в съемках сериала "Игра престолов" принесло немало приятных воспоминаний. С особым трепетом об этом вспоминает Кит Харнигтон, Который на съемочной площадке встретил свою любовь – актрису Роуз Лесли.

В комментарии для журнала People, голливудский Джон Сноу решил рассказать о съемках и любимой сцене в сериале, где он появился со своей женой. По словам Кита Харингтона, самой эффектной частью "Игры престолов" был момент, когда героиня Роуз Лесли умерла на его руках.

"Мне понравилась ее смерть. Я знаю, что это звучит странно. Но думаю, что она прекрасно с этим справилась. И это был первый момент, когда в сериале использовали замедленную съемку. Мне кажется, что эта сцена, когда на втором плане происходила битва, была очень красивой. Это одна из самых необычных съемок", – рассказал Кит Харингтон.

И хоть сериал и помог голливудским актерам влюбиться друг в друга, Кит Харингтон убежден, что в этом есть и немало недостатков. В частности, красавец с грустью признался, что образы Джона Сноу и Иггрит помешают им во второй раз сотрудничать на съемочной площадке.

"Самое печальное, что мы никогда снова не сможем сниматься вместе. Все потому, что наши имена слишком сильно ассоциируются у зрителей с "Игрой престолов"... Я бы очень хотел поработать с Роуз, но мы играли любовников, а потом поженились. Поэтому не уверен, сможем ли мы когда-нибудь еще сняться в фильме вместе", – добавил Кит Харингтон.